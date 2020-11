ELEIÇÕES 2020: Em disputa sem adversário, Dalmy Crisóstomo é reeleito prefeito de Alcinópolis

Prefeito precisava de apenas um voto para se reeleger





Dalmy Crisóstomo da Silva (DEM) foi reeleito prefeito de Alcinópolis, cidade a 315 km de Campo Grande. Dalmy permanecerá à frente da Prefeitura de Alcinópolis pelos próximos 4 anos. O novo mandato tem início no dia 1º de janeiro de 2021. Ele conquistou 1.404 dos votos, o que corresponde a 81,82% do total válido. Foram 133 votos brancos (7,75%) e 179 nulos (10,43%).





Todavia, Dalmy não teve adversários. Apenas sua candidatura foi registrada no TRE-MS, que foi devidamente deferida. Na chapa com o vencedor também está Valter Romiz (PSDB), eleito vice-prefeito na chapa com o DEM. Ele precisava de apenas um voto para permanecer no cargo eletivo.