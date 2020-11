ELEIÇÕES 2020| Aos 82 anos, Akira Otsubo vence a eleição para prefeito de Bataguassu

Com ex-deputado estadual e federal e atual vice-prefeito de Bataguassu (MDB), Akira Otsubo, venceu a eleição deste domingo e será o próximo prefeito do município no quadriêncio 2021/2024. Ele concorreu com o candidato apoiado pelo prefeito Pedro Caravina, Dennis Thomazini, do PSDB, e obteve 2940 votos o equivalente a 52,85 de todos os votos válidos.





O candidato apoiado pelo presidente da Assomasul obteve 2623 votos válidos, equivalente a 47,15%.





Com 82 anos de idade, Akira Otsubo pode se tornar o prefeito mais idoso do país. De Mato Grosso do Sul, seguramente ele o é. Logo após assumir o mandato, em 14 de janeiro, Akira completará 83 anos de idade.