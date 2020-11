DOURADOS| Barbosinha faz compromisso com camelôs para solução definitiva sobre a Rodoviária

O candidato a prefeito Barbosinha (coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), ouviu os representantes dos camelôs de Dourados, especificamente sobre a questão da permanência deles em área anexa ao Terminal Rodoviário. O assunto vem sendo debatido há várias administrações, mas ainda sem solução e com cobranças por parte do Ministério Público Estadual, que já requereu a desocupação do local por ser uma área pública.





A comerciante Marluce Ferraz, da Associação dos Camelôs de Dourado, ressalta que essas pessoas vivem numa situação de insegurança a cada eleição. “Nossas expectativas foram frustradas com outros candidatos anteriores, mas agora estamos confiantes que teremos, enfim, uma solução para esse impasse que tem prejudicado dezenas de famílias”, citou Marluce.





Os comerciantes esperam que o diálogo e o bom senso prevaleça a fim de não sofrerem prejuízos. “Barbosinha garantiu não nos desamparar por que ali todos são famílias que precisam trabalhar honestamente”, comentou a diretora da Associação, ressaltando a proposta do candidato de levar aquele grupo para um novo lugar, com melhores condições de trabalho.





O candidato reafirmou que seu compromisso é de reconstruir Dourados e para isso toda e qualquer demanda terá diálogo e um amplo debate entre os segmentos interessados para que não haja imposições e sim consenso.

ASSECOM