DOURADOS| Alan Guedes derrota Barbosinha é se torna prefeito do Município

Atual presidente da Câmara tem 34 anos e venceu candidato apoiado por Reinaldo Azambuja

Alan Guedes com o filho no momento em que chegava para votar ©Hélio de Freitas

O vereador Alan Guedes (PP) foi eleito neste domingo (15) prefeito de Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul localizada a 233 km de Campo Grande. Ele derrotou nas urnas o deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM), que tinha na sua coligação o apoio dos principais caciques políticos de Dourados e do governador Reinaldo Azambuja.





Os números ainda não estão no sistema oficial por causa dos problemas no supercomputador do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas o Campo Grande News apurou que Alan Guedes teve 34.242 votos e Barbosinha recebeu 31.650 votos.





Em terceiro ficou Racib Harb (Republicanos) com 11.410 votos. Em quarto ficou o candidato do PSL Mauro Thronicke (PSL) com 10.496 votos. Em quinto ficou João Carlos, o Joca, do PT, com 9.662 votos. O candidato do PTB Wilson Matos ficou com 5.667 votos e Jeferson Bezerra (PMN) recebeu 344 votos.





“Nosso principal desafio é estabelecer um plano de metas e a população precisa entender o momento grave pelo qual a cidade passa, na saúde, na limpeza pública”, afirmou Alan Guedes em entrevista à Rádio 94 FM logo após ser declarado eleito.





Advogado e bacharel em relações internacionais, Alan Guedes tem 34 anos de idade. Ele está no segundo mandato na Câmara. Foi o quarto mais votado na eleição em 2016 com 2.897 votos. Também disputou a eleição para deputado federal em 2018 e obteve 11.145 votos no Estado, 8.742 só em Dourados.





Em janeiro de 2019, assumiu a presidência da Câmara em um dos momentos mais críticos do Legislativo, com quatro vereadores afastados depois de serem presos por corrupção envolvendo recursos públicos.













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados