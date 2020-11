Deputado Evander Vendramini classifica como positivo resultado do PP/MS nas urnas

O deputado estadual Evander Vendramini, presidente regional dos Progressistas de Mato Grosso do Sul, avaliou positivamente a performance dos candidatos do PP/MS no pleito do último domingo, 15. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Evander parabenizou os candidatos eleitos e colocou-se à disposição deles.





“São mulheres e homens que vão construir um Mato Grosso do Sul muito melhor através do trabalho em suas cidades. São prefeitos, vices e vereadores eleitos que vão ajudar a consolidar o ‘jeito progressista’ de governar os municípios sul-mato-grossenses”, ressaltou Evander.





Para isso, o presidente do PP/MS afirmou colocar o Diretório Regional do partido e o próprio mandato parlamentar à disposição dos eleitos. “Nessa caminhada que se inicia, vou apoiá-los realizando ações que possam auxiliá-los a governar os municípios por meio de emendas parlamentares e trabalho junto ao Governo do Estado”, garantiu o parlamentar.





Nas eleições do último dia 15 de novembro, os Progressistas de Mato Grosso do Sul elegeram três prefeitos: Dourados, Costa Rica e Iguatemi; dois vices: Aquidauana e Corumbá; e 28 vereadores, sendo seis mulheres, o que corresponde a 21,4% do total de vereadores eleitos.





Para Evander, o bom resultado do PP em Mato Grosso do Sul reflete os índices alcançados pelo partido em nível nacional. Um levantamento feito pelo site G1, publicado em 19 de novembro, mostrou que o Progressistas registrou a maior taxa de sucesso no 1º turno destas eleições, quando comparado o número de candidatos lançados com o número de prefeitos eleitos. “O ótimo resultado que o nosso partido alcançou nas urnas em Mato Grosso do Sul e no Brasil demonstra a capacidade dos nossos quadros e a confiança da população em nossas propostas”, avaliou o progressista.









Por: Adriana Viana