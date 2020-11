Deputado Cabo Almi destina 40 mil para entidade que cuida de jovens em estado de vulnerabilidade social

O deputado estadual Cabo Almi, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, fez hoje (26) a entrega de mais um carro Fiat Uno 4 portas para a Associação Desafio Jovem Peniel de Campo Grande. Este veículo é o resultado de parte de emendas parlamentares destinadas as entidades sem fins lucrativas e que cuida da saúde e do bem-estar de pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social, sobretudo no consumo de substâncias psicoativas, seja do sexo masculino ou feminino.





A entrega foi realizada no final da manhã desta quinta-feira ao Pr Reinaldo Divino dos Santos Gomes, diretor da entidade, que agradeceu o esforço e o reconhecimento do parlamentar em destinar esse veículo que será um instrumento de grande valia para atender a entidade em toda a sua extensão e, possibilitará também o deslocamento da equipe para atender às famílias. O valor da emenda que possibilitou a compra do carro novo foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).