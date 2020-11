Deputado Barbosinha luta para levar melhorias na saúde, infraestrutura e habitação para Dourados e distritos

O deputado estadual Barbosinha fez indicações importantes para três segmentos do município de Dourados na última semana. O parlamentar apresentou pedido ao Governo do Estado solicitando pavimentação asfáltica da Rua DA-1, no bairro Deoclécio Artuzzi, no acesso ao Residencial Ildefonso Pedroso e pediu que a prefeitura municipal, em parceira com o Governo do Estado viabilize recursos para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender os moradores do Conjunto Residencial Monte Carlo, Jardim Santa Felicidade e dos Residenciais Roma I, II e III.





Os distritos também foram citados nas indicações e o parlamentar pediu celeridade na execução dos projetos de moradias populares em Indápolis, Vila Formosa e Vila São Pedro.





Segundo o deputado douradense a rua do Bairro Deoclécio Artuzzi dá acesso ao Residencial Ildefonso Pedroso e ao Posto de Saúde da região. “Tivemos informações de que devido a falta da pavimentação, quando chove essa rua vira um verdadeiro atoleiro, tornando-se intransitável e dificultando o acesso da população ao Posto de Saúde, o que acaba colocando em risco a vida de todos”, defendeu.





Saúde





Ciente de que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendendo ao pedido dos moradores do Conjunto Residencial Monte Carlo, Jardim Santa Felicidade e dos Residenciais Roma I, II e III, Barbosinha apresentou pedido ao Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Dourados para que se unam e viabilizem recursos para a construção de uma Unidade Básica de Saúde para atender a população que mora nessas localidades, com mais qualidade e próximos as residências desses douradenses.





“O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Os postos devem ser instalados perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, essas unidades desempenham um papel central na garantia de acesso a saúde de cada douradense”, pontuou o deputado.





Distritos





Barbosinha sempre teve um olhar atento às demandas dos distritos de Dourados tanto que durante seu mandato de deputado estadual já destinou R$ 280 mil em emendas parlamentares para saúde, educação, infraestrutura, além de interceder junto ao Governo do Estado para levar melhorias significantes para os moradores dos distritos.





E por conhecer as necessidades dos moradores dessas regiões e saber que os distritos de Indápolis, Vila Formosa e Vila São Pedro estão em constante expansão, tendo hoje, respectivamente, uma população estimada entre 1.300 a 2.600 pessoas que moram e trabalham nessas localidades, Barbosinha sabe que a falta de moradias adequadas tem sido um grande problema nessas localidades.





De acordo com um levantamento que chegou ao conhecimento do parlamentar já existem áreas disponíveis para a execução das obras de moradias nos lotes urbanizados, sendo eles: 36 lotes no Loteamento Residencial Mario Pereira Leite (Indápolis), 38 lotes na área remanescente da Fazenda Descanso (Vila Formosa) e 33 lotes no Loteamento Social Sebastião Pereira Santos (Vila São Pedro).





“Nesses locais existem muitas famílias que não possuem condições financeiras para se sustentar e não tem onde morar. Isso nos causa uma grande preocupação com as condições de vida e segurança desses douradenses. Por isso estou solicitando que seja priorizado e dado maior celeridade na execução dos projetos de moradias populares nesses distritos”, defendeu o deputado.





Por: Luciana Bomfim