Com dois anos de vida, Hospital Cassems de Corumbá se prepara para abrir Unidade de Terapia Intensiva

Inaugurado em novembro de 2018, o Hospital Cassems de Corumbá cresce como referência em saúde na região pantaneira e oferece os melhores serviços para a população de Corumbá, Ladário e toda fronteira com a Bolívia.





A décima unidade hospitalar da Cassems vai completar dois anos, no próximo dia 25 de novembro. O hospital agora se prepara para colocar em funcionamento uma Unidade de Terapia Intensiva com suporte para 10 leitos críticos. “Pretendemos inaugurar a nossa UTI em março de 2021. A ampliação de leitos de cuidados intensivos é uma necessidade e uma aspiração antiga no município corumbaense e o Hospital Cassems de Corumbá está trabalhando para suprir parte dessa necessidade, evitando que os pacientes tenham de enfrentar uma longa espera por um leito crítico ou horas de deslocamento até um centro que ofereça esse suporte”, esclarece o gerente da unidade, Israel Santos.





Nesses dois anos em pleno funcionamento o Hospital Cassems de Corumbá já realizou mais de 36 mil atendimentos no Pronto Atendimento 24 horas. Mais de 8 mil e 700 foram atendimentos prestados em pediatria. Os 47 leitos das duas unidades de internação clínica e os quatro leitos da unidade de tratamento semi-intensiva já recebeu cerca de 2.750 internações e o Centro Cirúrgico, com suas três salas, sendo uma exclusiva para obstetrícia, já deu suporte para mais de 1.350 procedimentos.





O Centro de Diagnóstico, onde são feitos os exames laboratoriais e de imagens, recebeu, recentemente, um aparelho de tomografia de 64 canais, garantindo mais precisão no diagnóstico e fornecendo auxílio no tratamento médico. O serviço de hemodinâmica, inaugurado em maio de 2019, vem se mantendo como um serviço único na região e já auxiliou centenas de pessoas na prevenção e tratamento de diversas doenças de origem cardiológica e neurológica.





Enfrentamento à pandemia





Em tempos de prevenção e cuidados redobrados contra a Covid-19, O Hospital Cassems de Corumbá vem adotando uma série de medidas a fim de minimizar os impactos trazidos pela circulação do coronavírus. Para atender a essa nova realidade mais médicos foram contratados e a equipe de enfermagem recebeu reforço substancial. “Além de instituir um Plano de Biossegurança no qual reforçou a aquisição de equipamentos de proteção individual e testagem entre os colaboradores, o Hospital Cassems de Corumbá abriu um Pronto Atendimento exclusivo para os casos suspeitos durante a fase mais aguda da doença no município e toda internação de paciente com sintomas gripais é feita em ala própria”, explica Flávio Stival, diretor de Unidades Hospitalares da Cassems.





Dentro das medidas de combate ao coronavírus, O Hospital Cassems de Corumbá firmou parceria com a Santa Casa do município como forma de garantir o melhor tratamento a pacientes diagnosticados com o vírus, otimizando o oferecimento de leitos entre as instituições. Aos colaboradores da unidade hospitalar também foi dado o suporte necessário para o enfrentamento à Covid-19. Todos os que foram enquadrados nos grupos de risco ou com comorbidades receberam licença remunerada e o retorno ao trabalho está sendo feito de maneira gradual e responsável. “O Hospital Cassems de Corumbá é a mais nova unidade hospitalar da rede Cassems e, embora tenha apenas dois anos de vida, mostrou-se suficientemente maduro para enfrentar a pandemia com muita competência e profissionalismo de suas equipes”, avalia Ricardo Ayache, presidente da Cassems.









Por: Miriam Ibanhes