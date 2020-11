Com avanço tecnológico, Detran-MS realiza mais de 10 mil aulas online para primeira habilitação

A aula remota de primeira habilitação está entre as mudanças tecnológicas que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato do Sul) tem apresentado a população sul-mato-grossense. O novo método de ensino começou em agosto deste ano e até o momento mais de 10 mil aulas já foram realizadas pela internet, destas, 5.946 somente em outubro.





A realização de aulas teóricas na modalidade remota foi autorizada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) durante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e começou a ser realizada no Estado em agosto, após os CFC’s (Centro de Formação de Condutores) se credenciarem junto a autarquia.





Como forma de segurança, a efetiva participação do aluno nas salas online é feita por meio de um sistema de leitura biométrica facial. A verificação é feita no início e no fim da aula, mas também pode ser feita aleatoriamente durante o período.





“O curso à distância é um avanço tecnológico que já se mostrava importante antes da pandemia”, comenta o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.





Rudel ressalta que o ensino remoto é mais uma das conquistas do órgão durante um ano atípico e tem beneficiado os alunos e as autoescolas.





O conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas obedecem aos mesmos critérios estabelecidos para as aulas presenciais. Durante o curso os alunos aprendem sobre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros entre outras disciplinas.





Por: Viviane Freitas, Detran