CHAPADÃO DO SUL| João Carlos Krug é eleito com 90,96% dos votos

Com disputa entre o PSDB e o PT, Chapadão do Sul elegeu o tucano João Carlos Krug novo prefeito. O candidato conquistou 10.781 votos, o que representa 90,96% dos votos válidos, enquanto o concorrente, Antônio Manoel da Silva, o Titonho, obteve 9,04% ou 1.071 votos. A vantagem do vencedor foi de 9.710 votos.





Localizado a 321 km de Campo Grande, o município tem 25.865 habitantes. A região começou ser povoada na década de 70, com a chegada do Comendador Júlio Alves Martins, que adquiriu um loteamento e deu início as primeiras casas.





Colonizada principalmente por pessoas oriundas da região Sul do Brasil, o município começou a se desenvolver graças ao cultivo de arroz, soja e milho. Atualmente, Chapadão do Sul também conta com extenso rebanho de bovinos.





A cidade tem um dos maiores índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Estado, o maior Índice de Desenvolvimento Infantil e o maior PIB (Produto Interno Bruto) per capita de Mato Grosso do Sul.

Aline dos Santos





