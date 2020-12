CAPITAL| Prefeitura destina dez novos respiradores para hospital referência no tratamento da Covid-19

Entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira (30) pelo secretário de Saúde, José Mauro Filho a diretora do HRMS, Rosana Leite ©Karine Marques

A Prefeitura de Campo Grande entregou, nesta segunda-feira (30), dez novos respiradores para leitos intensivos (UTIs) no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS) – referência para tratamento da Covid-19 em Campo Grande.





Os equipamentos, recebidos do Ministério da Saúde, chegaram à Capital na última semana e, em tempo recorde, já estão sendo distribuídos para auxiliar na estruturação dos hospitais da Capital. Ao todo, o Município recebeu 40 respiradores do tipo fixo.





“O Hospital Regional é a referência no tratamento da infecção, por isso é necessário que a entrega aconteça o mais rápido possível lá”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.





Ele ainda complementa que esses aparelhos poderão ser utilizados tanto para a abertura de novos leitos, quanto para a reserva estratégica da instituição. “Caso algum aparelho estrague, essa reserva garantirá o atendimento do paciente, já que há um aparelho extra em boas condições no local”, conclui.





O restante dos respiradores recebidos será distribuído entre outras unidades, onde já há tratativas visando a despolitização dos leitos de UTI na cidade.





Até a manhã de ontem, Campo Grande estava com 87% dos leitos de UTI SUS ocupados. Ou seja, dos 269 leitos do SUS e contratualizados pelo Município, 210 estão em uso, podendo ou não estar com pacientes contaminados pela Covid-19.





ASSECOM