CAPITAL| Motorista de aplicativo morre ao bater em ônibus

Suspeita é de que motorista tenha tido mal súbito, invadido preferencial e colidido no coletivo

Carro ficou destruído após colisão com ônibus ©Simão Nogueira

Identificado apenas como José, de 57 anos, motorista de aplicativo envolvido em acidente com ônibus do transporte público da Capital morreu, na tarde desta sexta-feira (20). A suspeita é de que ele tenha sofrido mal súbito, invadido a preferencial e colidido no coletivo, no cruzamento das Avenidas Marechal Deodoro e Constantino, no Jardim Leblon.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a batida, a vítima ficou com as pernas presas entre os pedais. Preso às ferragens, ele foi retirado do veículo por socorristas.





Pelo menos 40 pessoas estavam dentro do coletivo no momento da batida. Felizmente, ninguém se feriu.





Simão Nogueira estava dentro do ônibus e conta que o carro estava na Avenida Constantino e cruzou a Marechal Deodoro.





Com o impacto da batida, o carro ficou destruído. Além do Corpo de Bombeiros, equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local e constatou o óbito.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Ana Paula Chuva