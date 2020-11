CAPITAL| Marquinhos Trad recebe 218,418 mil votos e é reeleito prefeito de Campo Grande em 1º turno

Marquinhos Trad (PSD) recebeu 218,418 mil votos e é reeleito prefeito de Campo Grande com 52,58%, segundo apuração das eleições 2020. Em segundo lugar, Sérgio Harfouche (Avante) recebeu 11,58% (48.094) e Pedro Kemp (PT), em terceiro, 8,32%.





O prefeito reeleito acompanhou a apuração na casa de sua mãe e disse que, após a divulgação do resultado, iria para seu comitê de campanha na Avenida Afonso Pena.





Biografia





Aos 56 anos, filho de Nelson Trad e Therezinha Mandetta, Marquinhos é casado e tem quatro filhas. Advogado, ele é formado em Direito pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e foi eleito prefeito pela primeira vez em 2016, quando obteve 58,77% dos votos no segundo turno contra Rose Modesto (PSDB).





Já foi conselheiro da OAB/MS, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul e professor universitário. O prefeito reeleito iniciou a carreira política como vereador em 2004 e permaneceu na Câmara Municipal por dois anos, porque, em 2006, se elegeu deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul permaneceu até 2016, após consecutivas reeleições.





O primeiro mandato como chefe do Executivo municipal, que termina em 31 de dezembro de 2020, foi marcado por retomada de obras e projetos, como a reestruturação do Centro de Campo Grande. O segundo mandato começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de 2024.