CAPITAL| Fundador do esquadrão Fábio Rocha fica com a suplência com 3.341 votos

Um dos grupos beneficentes de Campo Grande fundado por Fábio Rocha, o esquadrão da juventude, projeto que já ajudou mais de 15 mil famílias, o jovem de 26 anos brigou por uma cadeira na câmara municipal de Campo Grande, mas por questão partidária não conseguiu.





Mesmo sendo um dos candidatos mais bem votados, Fábio não assume como vereador da Capital. ‘’Eu saio de cabeça erguida e com sentimento de que dei meu melhor, uma caminhada limpa e sem recursos, vou seguir lutando pelo povo e com a missão que Deus me deu de ajudar as pessoas, aqui de fora sou limitado, mais seguimos firmes’’, explica Rocha.





‘’Eu acredito que todos temos uma missão na terra, a minha é ajudar as pessoas. Na pandemia fizemos o que vereador em mandato não fez, sai da minha casa coloquei a máscara e distribuímos mais de 10 toneladas em frango. No geral são 7 anos da fundação do esquadrão da juventude e no total 10 anos de trabalhos voluntários, não vamos parar, pois sem recursos 3341 pessoas acreditam no meu sonho, obtive mais votos que 12 vereadores eleitos, então sigo acreditando que Deus tem algo grande pra mim’’ afirmou Fábio Rocha.









ASSECOM