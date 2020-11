CAPITAL| Experiente e comprometido, Delei Pinheiro disputa vaga na Câmara

Com 39 anos de experiência no serviço público, o ex-vereador Delei Pinheiro entrou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, com apoio do mesmo partido do prefeito Marquinhos Trad, o PSD. Sua decisão em retornar à Casa de Leis é motivada pelo prazer e pela felicidade de poder tocar positivamente na vida das pessoas.





Vanderlei Pinheiro de Lima, mais conhecido como Delei, tem 52 anos, é casado e pai de quatro filhos: Eleude, Gabriel e Leandro e Leone. “São as minhas joias. A minha vida é dedicada em função deles”, revelou com orgulho.





Filho mais velho do professor Benedito Antônio de Lima e da dona de casa, Eleude Pinheiro de Lima, Delei tem três irmãos: Valdenice, Neide e Valdemir.





De família humilde, honesta e trabalhadora, Delei nasceu no distrito de Vila Rica, localizado em Vicentina, no interior de Mato Grosso do Sul. Durante muitos anos, morou na chamada Linha do Carajá e foi em 1977 que se mudou para Campo Grande, cidade pela qual é apaixonado.





Delei era apenas um menino quando perdeu o pai, prematuramente. Sua mãe era bastante jovem, tinha apenas 27 anos e foi então que ele assumiu a responsabilidade de cuidar da sua família.





Por necessidade, Delei começou a trabalhar aos 13 anos, na Prefeitura Municipal de Campo Grande, varrendo ruas. Aliás, é válido ressaltar que ele muito se orgulha de ter exercido essa profissão tão importante, digna e honesta.





“Tive que começar a trabalhar ainda jovem para ajudar a minha mãe, que ficou viúva muito cedo. Pode-se dizer que era uma menina ainda, mas com quatro filhos para sustentar. Saí em busca de emprego: primeiro como vendedor de picolés, mas não deu certo, depois como engraxate, mas não consegui. Então um dia eu e minha irmã encontramos algumas pessoas varrendo a rua e pensamos: vamos lá na Prefeitura tentar essa colocação. Foi lá que conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, que nos tratou como gente e foi crucial na minha trajetória: a já falecida assistente social Neila Jallad”, se recorda com carinho.





ASSECOM