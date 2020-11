CAPITAL| Chuva forte alaga rotatória da Rachid Neder e Inmet estende alerta de temporal

Enxurrada ficou concentrada na rotatória da Avenida Euler de Azevedo com a Rua Arthur Jorge ©DR

A chuva aumentou a intensidade, na tarde desta terça-feira (10), e acompanhada de ventos fortes provocou alagamento em trecho da Avenida Rachid Neder, na região do Bairro Monte Castelo. Na rotatória com a Rua Arthur Jorge, a enxurrada tem exigido atenção por parte de motoristas.





Fotos enviadas por leitora, mostram a situação na região. Do alto, é possível que até o canteiro da rotatória ficou debaixo d’água, apesar da chuva rápida. A situação chamou atenção de quem mora na região, por não ser comum alagamentos no ponto citado.





A suspeita é de que o acúmulo de água tenha sido provocado por boeiro que transbordou, na região. Antigamente, o trecho "crítico" da Rachid Neder era o da rotatória com a Avenida Ernesto Geisel.





Mais cedo, pancadas isoladas foram registradas em bairros como Jardim dos Estados, Centro e Vilas Boas, mas por volta das 13h30 a força do vento se intensificou.





Agora a tarde, Bairros como Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Parati, Jockey Clube e o Centro da cidade também registraram pancadas mais fortes.

Chuva registrada na tarde desta terça-feira, em Campo Grande ©Kísie Ainoã

A chuva intensa já havia sido prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) que, inclusive, estendeu alerta para chances de temporal, em Mato Grosso do Sul, até às 11h de sexta-feira (11).





De acordo com a previsão do Instituto, os ventos podem ultrapassar os 60 km/h. Ontem, temporal que atingiu Campo Grande provocou estragos em pelo menos 15 pontos da cidade. Pelo menos 30 árvores caíram com ventos que chegaram a 58 km/h.





