CAPITAL| Câmara Municipal retoma sessões presenciais na terça-feira (24)

Sessões continuam fechadas para o público externo e serão transmitidas on-line

Até então, apenas Mesa Diretora comparecia presencialmente ©DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de Campo Grande retomará as sessões presenciais a partir da próxima terça-feira (24), mas ainda sem presença de público.





Desde agosto deste ano, as sessões ocorriam de forma remota, com vereadores da Mesa Diretora presentes no plenário e os demais participando por videoconferência.





A partir de terça-feira, retorna o sistema adotado no primeiro semestre do ano, com todos os vereadores presentes na Casa, com medidas de biossegurança.





Entre as medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus estão o uso de máscaras e o distanciamento, além da proibição do público externo.





As sessões continuarão sendo transmitidas por meio do Facebook e Youtube da Câmara, as terças e quintas-feiras, às 9h.





Pauta





No retorno da sessão presencial, quatro projetos de lei estão pautados para votação.





Em primeira discussão, os vereadores votam projeto de lei que institui a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica, que estabelece garantias de livre mercado.





Também será votado, em primeira discussão, o projeto que institui a política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em Campo Grande.





Os vereadores avaliam ainda projeto que dispõe sobre a instituição do Prêmio Jovens Escritores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) em Campo Grande





Já em segunda discussão, os vereadores votam o projeto que altera para Idiran Santos Fernandes “Mineiro” a Rua São Marcos, localizada no Bairro Jacy, na Capital.









Por: Gláucea Vaccari