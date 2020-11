Caixa abre 13 agências neste sábado para saque de auxílio emergencial em MS

Atendimento será das 8h às 12h, benefício será pago para nascidos em agosto e setembro

Amanhã (28), trezes agências da Caixa estarão abertas em Mato Grosso do Sul para saques do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. O atendimento será das 8h às 12h para nascidos em agosto e setembro.





Em Campo Grande seis agências vão funcionar neste sábado, do Centro, do Jardim Tijuca, Universitário, Vila Alba, Vila Bandeirante e Vila Rica. Já no interior do Estado, funcionam as agências de Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.





A Caixa informa que os beneficiários não precisam madrugar na fila, todos que chegarem no horário de funcionamento serão atendidos. Também é possível movimentar o saldo pelo aplicativo CAIXA Tem, além de realizar pagamentos de boletos pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.





