Bebê de 1 ano ingere maconha do pai e é internado na Santa Casa de Campo Grande

Pai foi levado para a delegacia

Foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, na noite desta terça-feira (17), um bebê de 1 ano que acabou ingerindo maconha. O pai acabou sendo levado para a delegacia, sendo registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa.





O menino foi levado primeiramente para uma unidade de saúde por volta das 21 horas desta terça (17), sendo que na unidade chegou sonolento e estimulado pelos médicos passou a chorar muito, sendo depois encaminhado para a Santa Casa, onde está internado em observação.





Segundo a ocorrência registrada, o bebê estava consciente sendo hidratado e colocado em suporto ventilatório. No hospital, a mãe contou que provavelmente o filho ingeriu maconha que era de seu marido e que ele deve ter deixado cair no chão e a criança encontrado. O fato foi confirmado pelo homem, que disse ser usuário. Ele foi levado para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado, mas segundo o boletim de ocorrência não conseguiram contato.





Em setembro deste ano, uma criança de 2 anos acabou no hospital em Brasilândia a 382 quilômetros de Campo Grande, após apresentar sintomas de overdose. A mãe acabou presa.





A mãe disse que tinha escondido embaixo da cama uma sacola com três pedras de crack, e quando percebeu que a criança estava agitada demais, com comportamento estranho e com a embalagem usada para embalara droga notou que a criança havia engolido a pedra de crack.





Logo, a mulher de 21 anos levou a criança para o hospital e os médicos ao perceberem que se tratava de sintomas de overdose chamaram a polícia e a mulher acabou presa.