Aumento de casos faz Campo Grande retomar toque de recolher de meia noite às 5h

Medida vale já a partir desta quarta-feira (25) e será publicada em Diário Oficial

Após o aumento acelerado de casos de coronavírus, Campo Grande voltará a ter toque de recolher a partir desta quarta-feira (25), entre a meia noite e 5h. A medida foi anunciada em reunião com MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano), Abrasel, além das secretarias de Finanças e Segurança municipais.





A administração definiu que vai intensificar blitze em festas clandestinas e oficiais para verificar o cumprimento de normas de biossegurança, além de monitorar o trânsito e estabelecimentos. De acordo com o a reunião, serão ampliados em mais 20 os leitos do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e do Pênfigo.





“Muitos jovens entre 20 e 40 anos estão testando positivo e contaminando seus pais, avós. É uma tendência que pode aumentar o número de óbitos daqui 15 dias”, disse o secretário da Sesau José Mauro.





Comércio





Antes da reunião, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila criticou festas com aglomerações de jovens sem máscaras que, segundo ele, estariam aumentando os casos de coronavírus na cidade.





Nas últimas semanas, a quantidade de casos de Covid-19 tem aumentado em Campo Grande. Para Adelaido, não por ‘culpa’ do comércio, que pode ser o maior prejudicado neste período de fim de ano. “O varejo não é o responsável pelo aumento de casos. Isso é irresponsabilidade de determinadas pessoas. Estamos em pandemia e precisamos tomar medidas de segurança. Mas os jovens estão fazendo festas, aglomerações em festas ilegais, não estão adotando medidas de segurança e podem prejudicar a para todos”, disse.





“Nós estamos fazendo o dever de casa e por conta de alguns irresponsáveis podemos pagar caro, com perda de empregos, demissões, falência. E isso nos preocupa muito”, pontuou antes da reunião.





Casos





O número de novos casos confirmados de coronavírus tem aumentado no último mês e disparou na última semana epidemiológica na macrorregião de Campo Grande. Somente entre os dias 15 e 21 de novembro, foram registrados 2.977 novos casos, o que equivale a uma média de 425 casos por dia ou 17,7 casos por hora. O aumento foi de 59,7% em comparação com a semana anterior.





Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, foram 2.977 novos casos registrados na macrorregião de Campo Grande na última semana epidemiológica. O número representa um aumento expressivo, já que na semana anterior foram registrados 1.863 novos casos.





O alerta pede que a população continue com o uso de máscaras e mantenha medidas de higiene. Além disso, é essencial evitar aglomerações, saídas de casa e contatos desnecessários.