Audiência pública promovida pelo deputado Antônio Vaz informa gastos de 639 milhões em MS

O Presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), promoveu nesta segunda-feira (23) às 14h, uma audiência pública remota na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, para a prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), onde foram detalhados os recursos destinado à população no segundo quadrimestre de 2020.No período, o Governo do Estado empenhou R$ 639.797.680,73 dos quais R$ 629.115.897,70 já foram pagos.





"O relatório de prestação de contas tem por finalidade documentar e divulgar para a sociedade e para os órgãos de controle as ações do serviço de saúde. Na oportunidade, nós também falaremos sobre o que está sendo gasto no combate à Covid-19", explicou o deputado Antônio Vaz.





O Governo Estadual empenhou no total cerca de R$ 133.298.098,92 no combate ao coronavírus, somados os valores acumulados do primeiro e segundo quadrimestres.





A coordenadora de planejamento da SES, Vanessa Prado, falou dos desafios enfrentados durante o segundo quadrimestre. “Além as ações de combate à Covid-19, também tivemos o desafio de fortalecer e consolidar a atenção primária à saúde; fortalecer e interiorizar as redes especializadas de atenção à saúde; expandir a Telessaúde em MS; e enfrentar a falta de recursos humanos”, enumerou.





Segundo a especialista, foram adotadas diversas estratégias durante o período, entre elas parcerias de cooperação técnica qualificação, formação e capacitação dos profissionais de saúde; apoio técnico e financeiro aos municípios; e implementação e organização da assistência especializada e hospitalar, por meio das Redes de Atenção à Saúde.





Segundo os dados, houve aquisição de equipamentos para atender os municípios no combate ao Aedes aegypti. No total, os Agentes de Endemias dos municípios receberam R$ 4.391.466,05 de repasse por meio do Incentivo Estadual para Fortalecimento das Vigilâncias em Saúde.





Conforme Vaz, as ações desenvolvidas pelo Legislativo é de suma importância para toda população. Nós temos trabalhado e dado atenção à saúde. A Assembleia abraçou a causa do combate ao coronavírus. É importante, nesse momento de dificuldade, estarmos unidos, trabalhando para ajudar nossa população”, disse o parlamentar.





ASSECOM