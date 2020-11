ARAL MOREIRA| Liderando votos no Município, Alexandrino tem candidatura deferida pelo TRE e deve ser reeleito neste domingo

Por 4 votos a 1, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul deferiu hoje (14) a candidatura do atual prefeito de Aral Moreira e candidato a reeleição, Alexandrino Garcia.

Com a decisão, o nome do tucano permanece válido para a votação de amanhã e ele deve ser o vencedor da disputa eleitoral no município.





Os quatro votos favoráveis foram dos juízes Daniel Castro Gomes, Djailson Souza, José Henrique Neiva e Juliano Tannus. Apenas a Juíza Monique Marchioli votou pelo indeferimento.





Exercendo seu primeiro mandato como prefeito de Aral Moreira, Alexandrino já ocupou também o cargo de vereador e foi presidente da Câmara Municipal.





Com um trabalho exemplar realizado em prol da população local, vem marcando sua trajetória política como um dos melhores prefeitos que a cidade já teve, o que foi comprovado pelas últimas pesquisas eleitorais realizadas no município.

Desde o início da campanha Alexandrino se manteve na liderança da disputa, apresentando o dobro de intensões de voto do segundo colocados e mais do que os outros três concorrentes juntos.





Feliz com o deferimento de sua candidatura, Alexandrino disse nesta manhã que está confiante na vitória e mais uma vez agradeceu a população pelo apoio e confiança.





“Eu não poderia ter recebido notícia melhor nesta manhã. Em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que me apoiaram e que confiaram a mim a cadeira de prefeito durante esses quatro anos. Nasci em Aral Moreira e é uma honra muito grande poder cuidar da minha cidade e de todos que aqui moram. Sem o apoio da população eu não teria conseguido chegar até aqui e ter feito tudo o que eu fiz. Tenho feito o melhor e é isso que vou continuar fazendo. Obrigado a todos de Aral Moreira e vamos juntos, rumo à vitória”, disse o prefeito.





