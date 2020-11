Após demora e reclamações, agendamento para emissão de RG será a cada 15 dias em MS

Para ter acesso ao atendimento eletrônico, o morador pode acessar site da Sejusp e escolher o posto mais próximo ou o local que tiver a data desejada, preencher o formulário e confirmar o agendamento. Na página , o cidadão será informado em relação aos documentos necessários para obtenção da nova identidade ou da segunda emissão, e receberá por e-mail a confirmação do agendamento, com data, hora e o protocolo de agendamento do atendimento, com código de barras.