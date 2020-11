ALEMS| Três projetos de lei devem ser votados na sessão ordinária desta quarta-feira (18)

Em segunda discussão, está prevista a votação do Projeto de Lei 18/2020 , do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). O documento estabelece normas suplementares à legislação federal sobre a proteção à criança e ao adolescente. O objetivo é que as unidades de saúde públicas e privadas afixem em seus estabelecimentos placas informativas, de caráter educativo, relativas ao procedimento de adoção. As Comissões de Saúde e de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos emitiram pareceres favoráveis à proposta.