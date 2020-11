ALEMS| Deputados devem votar cinco propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira (25)

De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), o Projeto de Lei 233/2019 dispõe sobre a inclusão na cédula de identidade de informação sobre a condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito de Mato Grosso do Sul. Os pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento e de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos foram favoráveis à matéria.