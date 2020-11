AGRADECIMENTO| CANDINHO GABÍNIO - Vereador reeleito no Município de Ponta Porã

Em 2012, aceitei o convite do então prefeito de Ponta Porã, Flávio Kayatt, para se tornar candidato à vereador nas eleições municipais do mesmo ano. Sem nunca ter disputado nenhum cargo eletivo, obtivemos a quantia surpreendente de 616 votos, o que não me garantiu a eleição, mas sim uma vaga na suplência da Câmara Municipal de Ponta Porã. Assumi durante três meses no final de 2016, a vaga da Professora Leny, e durante o período em que ali estive, atuei veemente apontado falhas e fiscalizando a administração anterior.





Nas eleições de 2016, pude comemorar pela primeira vez a minha eleição para um mandato de quatro anos, na qual obtive 790 votos, esta legislatura me proporcionou momentos impares: Dois anos como presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã (2018-19) e dois anos como primeiro-secretário da mesa diretora (2017 e 2020), também tive a oportunidade de assumir interinamente a prefeitura de Ponta Porã, e juntamente com os 17 vereadores realizamos uma gestão eficiente que contribuiu de maneira direta para a reeleição do prefeito Hélio Peluffo.





Nas eleições de 2020, tive a felicidade de mais uma vez ser reeleito, com 871 votos, dos quais todos conquistados de maneira limpa. Gostaria de agradecer à cada um dos eleitores, que me acompanham desde a primeira eleição, lá em 2012, no início de tudo. Agradeço à Deus, a minha esposa e companheira de todas as horas Flávia, aos meus filhos Diego e Amanda, e também à princesa Catarina, que está a caminho. Agradeço aos meus pais, que sempre me ensinaram o que é certo. Estamos evoluindo cada dia mais, na mesma forma que Ponta Porã cresce, a vereança também é um aprendizado constante. Tenho a certeza de que muitas coisas boas o futuro nos reserva, e agradeço a todos pela confiança depositada nas urnas.





CANDINHO GABÍNIO- Vereador reeleito no Município de Ponta Porã.