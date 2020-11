Agências do Detran em shoppings da Capital retomam atendimento normal a partir da próxima semana

Agência no Shopping Campo Grande ©DIVULGAÇÃO



A partir da próxima semana, as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) localizadas no Shopping Campo Grande e Bosque dos Ipês, retomam seu horário de atendimento normal, das 10h às 22h. Desde agosto, as agências atendiam das 10h às 20h, conforme orientação interna dos Shoppings e Decretos Municipais, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





A agência do órgão localizada no Shopping Bosque dos Ipês retorna o atendimento em horário normal a partir da segunda-feira (16) e a agência do Shopping Campo Grande, a partir do dia 20 de novembro.





Em agosto, a autarquia ampliou o número de agendamentos disponíveis no site para atender um número maior de clientes nas agências dos Shoppings. No total, 8.338 atendimentos foram realizados de agosto a outubro.





A gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, comenta que com o retorno do horário de atendimento habitual, a autarquia disponibilizará mais oportunidades de agendamentos, conseguindo atender um número ainda maior de clientes. “É importante lembrar que o atendimento presencial é para casos excepcionais, em que o cliente não consiga realizar de forma online”, conclui.





Com a modernização dos serviços digitais, existem mais de 50 serviços disponíveis no Portal Meu Detran e no aplicativo Detran Mobile, para que o cliente possa usufruir com facilidade e segurança.













Por: Viviane Freitas