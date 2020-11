Abaixo-assinado pedindo justiça para Mariana Ferrer se aproxima de 3 milhões de assinaturas

A petição, lançada no Changes.org, teria recebido 1 milhão de adesões apenas nesta quarta-feira

Um abaixo-assinado lançado há cerca de cinco meses pedindo justiça para a influenciadora Mariana Ferrer em razão do caso de abuso sexual denunciado por ela ganhou uma massiva adesão nesta quarta-feira (3) após a polêmica absolvição do empresário André de Camargo Aranha após alegação do Ministério Público de que houve “estupro culposo”.





A petição , que já conta com 2,68 milhões de adesões, teria ganho mais de um milhão só nesta quarta-feira e se aproxima das 3 milhões. Segundo informações do Catraca Livre, o abaixo assinado não passava de 1,6 milhões até ontem.





Com isso, o caso se tornou o segundo maior da plataforma Change.org no Brasil. O primeiro lugar é da petição que cobra justiça ao caso Miguel – com 2,79 mi -, o menino de 5 anos que caiu do 9º andar do prédio onde sua mãe, Mirtes Renata, trabalhava. O caso ainda não foi finalizado.





“Mariana não tem nenhuma lembrança de seu estuprador, foi levada já dopada para um lugar que não conhecia, onde foi descoberto mais tarde nas investigações da polícia que só tem acesso quem paga muito ou sócios”, diz trecho do manifesto.





Nesta quarta, o caso de Mariana voltou a gerar comoção após a divulgação de imagens do julgamento, em que o advogado Claudio Gastão da Rosa Filho aparece tentando humilhar a vítima, e da alegação do MP. O juiz do caso, Rudson Marcos, foi alvo de reclamação no Conselho Nacional de Justiça.













Por Lucas Rocha