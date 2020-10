VESTIBULAR 2020| UFGD publica edital de vestibular com 700 vagas para quatro cursos a distância

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu hoje 13 de outubro (terça-feira), as inscrições online do Vestibular para os Cursos de Graduação da Faculdade de Educação a Distância (PSEAD-2021/UFGD), em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil.





O edital foi publicado nesta quarta-feira (7/10), oferecendo com 700 vagas em quatro cursos desenvolvidos na modalidade a distância: Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Física e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. As principais características de cada curso estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.ufgd.edu.br, na seção Graduação - A Distância.





Esses cursos terão aulas mediadas pelo Ambiente Virtual Moodle e atividades realizadas mensalmente, no polo de apoio presencial. A UFGD possui polos em 11 municípios: Água Clara; Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã; Miranda; Porto Murtinho; Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. O quadro de distribuição das vagas está no item 3.1 do edital.





Das 700 vagas, 342 são destinadas para ampla concorrência e 358 vagas são reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com recorte sobre a renda familiar e cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência. A proporção segue os termos da legislação e é no mínimo igual à soma de indígenas e negros (pretos/pardos) da população do estado do Mato Grosso do Sul, que é de 51,95%, e de pessoas com deficiência (PCD) que é de 21,48%, apurados segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





As provas objetiva e de redação serão realizadas das 14h às 18h30 de 10 de janeiro de 2021, no local indicado na confirmação da inscrição (Área Restrita do Candidato), podendo acontecer nos polos ou em Dourados. Também de acordo com o cronograma, o resultado final será publicado a partir das 17h de 19 de fevereiro.





INSCRIÇÕES





O período de inscrições começa às 13h de 13 de outubro (terça-feira) e será encerrado às 17h de 04 de dezembro de 2020. A taxa é de R$ 100 e pode ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU-COBRANÇA), em qualquer agência bancária, durante o expediente do banco.

Para a inscrição, o candidato deve: estar no Cadastro de Pessoa Física (CPF); acessar o endereço eletrônico https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/psead/educacao-a-distancia-2021; preencher os dados cadastrais; preencher a ficha de inscrição eletrônica, atentando-se às opções de concorrência e necessidade de posterior comprovação, inclusive fazendo a opção pela língua estrangeira de preferência (espanhol ou inglês); responder o questionário socioeconômico; imprimir a GRU para o pagamento da taxa de inscrição e efetuar seu pagamento.





DIREITO À ISENÇÃO DA TAXA





Quem não tem condições de pagar a taxa de inscrição tem até às 17h de 6 de novembro para solicitar a isenção da taxa, de forma que a Universidade renuncie à cobrança.





O direito à isenção da taxa de inscrição dos vestibulares da UFGD é garantido para candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e cursaram o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.





Para solicitar a isenção é preciso preencher formulários e enviar a documentação, tudo pela Internet, por meio da Área Restrita do Candidato: http://arearestrita.ufgd.edu.br. Os documentos necessários em cada caso serão detalhados no próprio sistema, após o preenchimento da solicitação.





CONTATOS





As dúvidas podem ser solucionadas por meio de mensagem para o e-mail: cs.ead@ufgd.edu.br ou pelo Whatsapp nos números: (67) 99298-6974 / 99332-4046, com expediente das 7h às 17h.

Link do edital de abertura: