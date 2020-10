TRÊS LAGOAS| Secretaria de Meio Ambiente retirada duas árvores caídas após chuvas nesta segunda-feira (26)

Com a rápida, porém forte chuva que caiu sobre Três Lagoas por volta das 12h desta segunda-feira (26), houve o registro de queda de duas árvores que foram prontamente removidas pelas Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) e pelo Corpo de Bombeiros Militar.





Um dos registros foi na Avenida Antônio Trajano dos Santos, cerca de 50 metros do Terminal Rodoviário, onde um pinheiro caiu e interditou um dos sentidos da via. A árvore foi rapidamente cerrada e removida pelo Corpo de Bombeiros com apoio da SEMEA, liberando o fluxo no local.





O segundo registro foi na Avenida Rosário Congro com a Rua Duque de Caxias, onde uma árvore de grande porte que estava no canteiro central veio ao chão, apesar de não ter gerado transtorno ao trânsito, a SEMEA agiu rápido e também retirou os galhos e troncos do local.