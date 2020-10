TRÊS LAGOAS| Primeiro dia de homenagens aos Finados é marcado por missa e benção ao novo Ossário do Cemitério Municipal

Hoje é o primeiro dia, dos três, dedicado às homenagens do Dia de Finados no Cemitério Municipal “Campo Santo de Santo Antônio” em Três Lagoas. O dia começou com a realização de missa ministrada pelo Padre Edson da Paróquia Santa Rita que também abençoou o Ossário Municipal que está em construção e o túmulo do Zeca Camisola.





Além da programação da manhã, no dia de hoje terá mais uma missa ministrada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida às 16h, o cemitério fica aberto até às 17h.





A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), responsável pelo local, pede que os visitantes colaborem com o distanciamento social, usem máscara e sigam à risca as regras de prevenção ao Coronavírus que estão indicadas por diversos cartazes.





PROGRAMAÇÃO





Amanhã (1º), será o segundo dia alusivo a data e contará com missa ministrada pela Paróquia São Francisco às 6h e, no final do dia, às 16h, outra que será presidida pela Paróquia Santa Luzia.





No Dia de Finados, segunda-feira (02), o Bispo Dom Luiz Knupp realiza, às 6h, uma live pela sua página no Facebook e, às 16h, no Cemitério Municipal, a Paróquia Santo Antônio realiza mais uma missa.