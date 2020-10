Tempestades com raios e granizos podem provocar acidentes; saiba como prevenir

Desde ontem (14) Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade, com chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos, de cores amarelo a laranja que representam perigo potencial e perigo com validade até as 11 horas desta quinta-feira (15).





Na Capital por exemplo, as pancadas de chuva de ontem foram de 6,6 milímetros, os ventos chegaram a 80 km/h e as temperaturas caíram de 38,6°C para 20,3°C em 20 minutos, segundo o meteorologista Natálio Abraão.





De acordo com o Climatempo, as intensas rajadas de vento associadas com pancadas de chuva, são provocadas por nuvens cumulonimbus. Trata-se de nuvens típicas de temporal, que se desenvolvem em uma atmosfera úmida e quente, e que se tornam cada vez mais comuns no decorrer das estações primavera e verão.





Diante desses fenômenos adversos que podem ocorrer em diversos pontos do Estado, a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual e o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, orientam que os sul-mato-grossenses fiquem atentos as primeiras chuvas da primavera que são de difícil previsibilidade e podem vir acompanhadas de raios, ventos fortes e queda de granizo.





Em caso de ventos fortes a orientação principal é não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pois há risco de queda. No caso de chuvas fortes, não subir em telhados durante ou após a tempestade; evitar pontos de alagamentos ou enxurradas temporárias; no trânsito, buscar rotas alternativas ou lugar seguro para esperar a chuva passar; caso não seja possível dirija devagar, acenda o farol e mantenha distância dos veículos à sua frente.





Em caso de raios, evite locais abertos; não se abrigue embaixo de árvores; mantenha distância de cercas de metal; fique calçado; desligue eletroeletrônicos da tomada; não fique em pontos altos como morros ou topos de prédios; e não se abrigue embaixo de estruturas metálicas.





Para receber os alertas da Defesa Civil basta enviar um SMS para o número 40199 e colocar no corpo da mensagem o CEP da residência.





Quinta-feira com chuva e máxima de 35°C no Estado





A quinta-feira (15) será de céu nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





A umidade relativa do ar estará elevada neste dia com variação de 80% a 50%. Os ventos terão intensidade fraca a moderada em todas as regiões com possibilidade de rajadas em todas as regiões, em especial as áreas sul e bolsão.





As temperaturas ficarão amenas neste dia, podendo variar entre 20°C a 35°C no Estado. Para a Capital a mínima estimada é de 23°C e a máxima de 29°C.

Por: Mireli Obando