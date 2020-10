Sol forte e tempo seco ainda predominam sobre MS nesta quinta-feira (8)

Mato Grosso do Sul segue com sol forte e tempo seco em todas as áreas nesta quinta-feira (8). Previsão emitida pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia será de tempo firme em todas as áreas do Estado, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar mantém as mesmas condições dos últimos dias e fica bastante baixa durante à tarde. A variação está estimada entre 55% a 15%, considerado estado de alerta segundo a Organização Mundial de Saúde. Os menores índices devem ser registrados nas áreas noroeste, norte e bolsão.





Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 23°C a 43°C e na Capital variação está estimada em 26°C a 40°C.

Sobre as pancadas de chuva que mesmo não aparecendo na previsão, caíram de "surpresa" na ultima quarta-feira (7) a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues explica. "Todos os modelos meteorológicos não indicavam chuva na região central, porém é observado o transporte de umidade da parte norte do Brasil que, juntamente com a elevada temperatura, está criando núcleos convectivos com potencial para pancadas de chuvas".





Por: Mireli Obando, Subcom