Semana será quente em MS; chuva a partir de domingo ameniza condições extremas

O calor extremo que tem castigado o sul-mato-grossense desde o primeiro final de semana da primavera com temperaturas de até 44,4°C está com os dias contados. Segundo a meteorologia, uma frente fria vai avançar pelo centro-sul do Brasil e provocar aumento da umidade do ar, chuva e queda na temperatura.





Em Mato Grosso do Sul as mudanças devem ocorrer a partir de domingo (11) com a ocorrência de pancadas de chuva confirmando tendência de precipitação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A partir do dia 12, as chuvas devem se espalhar para outras áreas do Estado.





Com acumulados de até 10 milímetros as chuvas não serão volumosas, mas serão suficientes para aliviar as condições extremas ocasionadas pela intensa onda de calor. A partir da segunda quinzena do mês, as nuvens e a chuva vão impedir que as temperaturas extrapolem tanto.





Porém antes do feriado da divisão do Estado, a população precisa manter os cuidados e estratégias para sobreviver ao calorão e a secura. Tempo firme, elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar são esperados ao longo da semana.





Para esta segunda-feira (5) previsão é de céu claro em todas as regiões do Estado. A umidade do ar estará muito baixa à tarde com variação estimada entre 50% a 10%, considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde. As regiões noroeste, norte, bolsão e central poderão ter picos abaixo de 10%.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22°C a 44°C e para a Capital a mínima será de 25°C e a máxima de 41°C.