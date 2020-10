Semana começa com aviso do Inmet para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul

O ar quente e úmido registrado em Mato Grosso do Sul durante o fim de semana deve se repetir nesta segunda-feira (26). A diferença é que podem ocorrer chuvas com ventos fortes em todo Estado, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este dia. Dois avisos detalham a possibilidade de chuva entre 30 a 100 milímetros, ventos intensos entre 60 a 100 quilômetros e queda de granizo.





Aviso nas cores amarelo e laranja são válidos para esta segunda-feira





As condições estimadas pelo Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu nublado a encoberto com possibilidade para chuvas com acumulados expressivos em todo Estado. Nos setores sul, central, norte e bolsão a possibilidade é de chuva fraca.





Os índices de umidade relativa do ar para esta segunda podem variar entre 100% a 60%. Apesar da chuva, a semana no Estado começa com temperaturas entre 17°C a 36°C. Já para a Capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 29°C.

Quinzena





Tendência de precipitação estimada pelo Cemtec indica que nos últimos dias do mês de outubro as chuvas continuam a ocorrer em todas as áreas do Estado. Os acumulados poderão ser mais altos e mais intensos nos dias nos dias 26, 27, 29 e 30 de outubro, especialmente as regiões sudoeste, sul, central e bolsão. O volume de chuva estimado para essas áreas varia entre 80 a 100 milímetros. Já nas regiões norte e pantaneira são esperadas acumulados entre 40 a 70 milímetros.





A orientação para esse período é que a população tenha atenção redobrada às possíveis condições adversas que podem ocorrer como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo.





Já no mês de novembro, pelo menos até o dia 7 a expectativa de chuva é baixa e os modelos meteorológicos indicam volume máximo de 05 milímetros em pontos isolados. Nestes dias as condições esperadas são de tempo firme, queda na umidade relativa do ar e gradativa elevação de temperatura, especialmente sobre as regiões pantaneira, norte e central. As chuvas devem retornar a partir do dia 8 de novembro.

Por: Mireli Obando