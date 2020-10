Sebrae oferece curso gratuito de cultura digital para professores

Capacitação também inclui Aprendizagem Baseada em Projetos ou Project-Based Learning; Docentes da rede pública e privada podem se inscrever

Capacitação gratuita está disponível na plataforma EAD do Sebrae

Com objetivo de disseminar a cultura empreendedora na educação, o Sebrae lançou recentemente o curso Cultura Digital e Aprendizagem Baseada em Projetos ou Project-Based Learning (PBL), em inglês. A capacitação está disponível, gratuitamente, para todos os professores do país, da rede pública ou privada de ensino.





Com carga de 10 horas e duração de até 30 dias, a imersão apresenta aos docentes metodologias para lecionarem, baseando-se em projetos práticos, além de ensiná-los a usar as principais tecnologias digitais para dar suporte ao aprendizado em sala de aula. Entre os objetivos do curso, estão caracterizar a Aprendizagem Baseada em Projetos; aplicar a metodologia em sala de aula; utilizar as tecnologias digitais para dar suporte ao aprendizado, entre outros.





De professores a estudantes da área, o curso vem despertando o interesse dos profissionais de Mato Grosso do Sul. É o caso do professor Henrique Batistote, que dá aulas de Arte na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Ele busca estar sempre atualizado em relação às demandas educacionais, e fazendo uma busca pela internet, encontrou o curso e logo decidiu se inscrever.





“Faço cursos em outras plataformas e esse só agregou ainda mais ao meu conhecimento. Aprendi a trabalhar de forma mais horizontal, usando as ferramentas tecnológicas a meu favor. Com certeza indicaria esse curso para os colegas”, destaca o professor.





O acadêmico Lucas Leite, que cursa Letras-Inglês na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Dourados, foi outro participante do curso. Ele conta que procurava uma capacitação em ensino remoto ou pelo menos “próximo à área”, quando encontrou o curso. “Pude fazer ganchos justamente com alguns métodos como o communicate approach, que conheci na academia que são próximos à prática PBL”, afirma o estudante.





“Ao final do curso, o professor terá as ferramentas necessárias para desenvolver a aprendizagem baseada em projetos e como utilizar as tecnologias digitais para dar suporte ao aprendizado dos alunos, sejam eles de qualquer nível de ensino, que também já vem de encontro à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e o uso das tecnologias em aulas, sejam elas síncronas ou assíncronas”, explica a gestora estadual do Programa Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso.





Como se inscrever