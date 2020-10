Sebrae e Fundação de Cultura vão realizar rodada de negócios para artesãos de MS

Evento on-line acontece no dia 15 de outubro, com a participação de compradores de todo o país



Estão abertas as inscrições para artesãos do estado participarem de uma seleção realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Ao serem aprovados, os produtos regionais serão expostos em uma Rodada de Negócios Virtual, que acontece na próxima quinta-feira (15), de 9h às 18h, com compradores de todo o país.





As peças regionais que irão para a Rodada de Negócios serão selecionadas pela Fundação de Cultura, que irá verificar se o artesão possui as características necessárias exigidas pelo perfil de comprador. A FCMS também será responsável pelo transporte das peças negociadas por meio do evento.





Para a analista do Sebrae/MS, Anekelly Oliveira, o evento é uma oportunidade para os artesãos. “Durante a pandemia, muitos deixaram de vender e por isso, podem ter um estoque acumulado, essa é a oportunidade de realizar as vendas. Tem outros que pararam de produzir, por isso eles devem verificar se têm a capacidade de produção para poder entregar até a data necessária”.





Segundo a organização, é de responsabilidade do artesão a conferência da qualidade e integridade das peças que deverão ser entregues. Além disso, o ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, remessa, impostos e seguro das peças também ficará a cargo dos empreendedores.





Serviço





Os artesãos de Mato Grosso do Sul e os empresários do país interessados em participar da Rodada de Negócios pode em entrar em contato com a Paeco Eventos, pelos telefones: (67) 99648-4367, (67) 99860-1990 e pelo e-mail paeco.eventos@gmail.com . Mais informações na Central de Atendimento do Sebrae pelo número 0800 570 0800.





ASSECOM