Quinta-feira de céu nublado e máxima de 37°C para o Estado

O tempo se mantém instável nesta quinta-feira (22) em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Com períodos de sol, ar abafado e pancadas de chuva nos períodos entre tarde e noite.





As condições estimadas para o dia são de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão.





Apesar das baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura favorecem essas condições.





A umidade relativa do ar permanece elevada com variação entre 95% a 50% no decorrer do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado.





Para esta quinta a temperatura mínima prevista para o Estado é de 21°C e a máxima de 37°C. Para a capital variação está estimada em 23°C a 32°C.

Chuvas de outubro





As chuvas de outubro têm acontecido de forma isolada e gradativa. Desde o dia 6 os sensores de monitoramento vêm registrando pancadas de chuvas com diferentes níveis de intensidades em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades do interior, por exemplo, ocorreram estragos provocados pelos ventos fortes e a chuva intensa.





Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que o Estado já registrou em média 40 milímetros de acumulados de chuva nos últimos 15 dias. As poucas chuvas que ocorreram até agora já auxiliaram a redução de 80% dos focos de incêndios florestais no Pantanal segundo o Cemtec. Na Capital o volume de chuva registrado até agora foi de 79,4 milímetros o que representa 52% do volume esperado para o mês.





Para os próximos dias são esperadas chuvas de fim de tarde favorecidas pela temperatura e umidade local. Já nos últimos dias do mês as chuvas devem ser mais volumosas e generalizadas. A recomendação é que a população fique atenta com possíveis pontos de alagamentos, raios, granizo, chuvas intensas e ventos fortes. As regiões norte, central, sul e bolsão poderão ter acumulados de até 80 milímetros no período e as demais áreas em torno de 50 milímetros.





Devido as alterações que podem ocorrer nas tendências emitidas a longo prazo, recomenda-se acompanhamento de atualizações.









Por: Mireli Obando