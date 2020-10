Projeto do deputado Antônio Vaz prevê equipe médica em pacientes recuperados do coronavírus

Na sessão remota desta terça-feira (27), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre um grupo de multiprofissional com equipe integrada para tratamento e acompanhamento clínico de pacientes recuperados da COVID-19.





O objetivo do projeto é formar uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da área médica, enfermeiro de reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais, para atendimento de pacientes que concluíram o ciclo de manifestação do vírus, que apresentaram lesões e sequelas da doença e que necessitam de acompanhamento clínico com o intuito de minimizar os efeitos colaterais da COVID-19.





Conforme Vaz, o processo de recuperação do paciente pós Covid-19 vai além dos testes negativos sobre a presença do vírus no organismo. ‘’No caso de pacientes que sofreram intenso atendimento na UTI, há uma grande chance de aparecimento de delírio, podendo chegar em certas pesquisas a ser 75% dos infectados, além do fato das predisposições já existentes por meio de doenças ou pela idade avançada’’ explicou o parlamentar.





Para o deputado, o tratamento e a reabilitação dos pacientes, tem um papel Essencial na recuperação da população. O acompanhamento dos profissionais, tanto de forma preventiva, como durante e após o ciclo da doença, é necessário para garantir mais qualidade de vida aos pacientes.





ASSECOM