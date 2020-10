Programa da Capital vence prêmio nacional de habitação

O Programa Ação Casa Pronta foi um dos vencedores da categoria Assistência Técnica do Prêmio Selo de Mérito 2020, considerado um dos mais importantes da área de habitação do país.





A relação dos vencedores foi divulgada ontem (09) pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC).





O programa desenvolvido pela AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, foi destinado às famílias removidas da antiga favela Cidade de Deus para os bairros: Bom Retiro, Vespasiano Martins, Jardim Canguru e José Teruel.





A obra foi iniciada pelo loteamento Bom Retiro, com moradias dignas e seguras para se habitar e com os moradores qualificados. Até o momento 110 residências foram entregues e a conclusão de outras 26 está prevista para os próximos anos, conforme assessoria.





“É uma emoção muito grande para mim, meu sonho e do meu marido foi realizado. Nunca na minha vida eu imaginei que construiria minha própria casa e agora tudo de uma construção eu sei fazer, pronta para o mercado de trabalho”, disse a moradora Luzia Vicente da Silva.





Neste ano, o Prêmio Selo de Mérito teve 16 projetos inscritos para concorrer em diversas categorias. Além do trabalho desenvolvido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul foi destaque também com o projeto Autoconstrução Indígena Assistida, da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), escolhido como referência em Relevância Social e Urbana.





Segundo a prefeitura, nos últimos quatro anos, foram entregues 622 unidades habitacionais em Campo Grande, sendo 260 no Residencial Rui Pimentel, 260 no Jardim Canguru e 90 no Bom Retiro, todas retomadas a partir de 2017. Desde 2012, o Município não investia na construção de novas unidades habitacionais.