PRIMEIRO LIVRO| Jota Menon estreia obra literária que pode virar longa-metragem

"Capricho do Destino" foi lançado na emblemática Zigurats, do ufólogo Urandir Fernandes

Acompanhado de sua esposa, filhas, genro e netos Jota Menon lança seu primeiro livro ©DIVULGAÇÃO



Aproximadamente 300 pessoas fizeram do lançamento de "Capricho do Destino" um dos mais concorridos eventos do gênero em Mato Grosso do Sul. Tamanho sucesso é creditado a uma feliz combinação de fatores que chamou as atenções e atraiu um publico de diversas procedências geográficas.





Além de ser a primeira obra literária do jornalista e radialista Jota Menon, um dos mais aplaudidos profissionais da comunicação no Estado, o romance teve como cenário para seu desembarque a intrigante e carismática Zigurats, a cidade que o ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira ergueu na bucólica Corguinho para basear seu centro avançado de pesquisas científicas e experiências em investigações interplanetárias.

Em Zigurats está o Dákila Pesquisas, que formou com seu fundador, Urandir Fernandes de Oliveira, e o empresário Eli Sousa, dirigente do Grupo Impacto de Comunicação, o alicerce de apoio e patrocínio que garantiu a materialização do projeto de Jota Menon. E outro sonho se delineou quando Urandir, depois de ler a obra e certificar-se da riqueza literária que teve seu incentivo, passou a alimenta a ideia de levar "Capricho do Destino" às telonas.

Trata-se de uma história que expõe, crua e fascinante, a simplicidade da vida de gente que trabalha, sonha, se alegra e se aborrece com intensidade em Rancho Alegre, uma pequena cidade no interior do Paraná, onde Valdovir José Menon, o agora também escritor Jota Menon, passou a infância com a família. Espírito indomável e atirado, logo saiu mundo afora para experimentar a vida e os conhecimentos.





Fez assim sua vitoriosa carreira no jornalismo, atuando em emissoras de rádio, jornais e revistas de diversos municípios, sendo bastante conhecido e respeitado em Mato Grosso do Sul. Sua trajetória está intimamente ligada às reportagens e também a desafios na cobertura e na assessoria política e em campanhas eleitorais. É editor-chefe do jornal Maracaju Hoje e do Grupo Impacto de Comunicação.





As dificuldades para falar - resultado da dolorosa luta contra um câncer agressivo e da complexa cirurgia de laringectomia a que foi submetido - não o impediram de situar sua felicidade na planície dos apoios e saudações que recebeu, destacando como suporte determinante o incentivo de Urandir, de Eli Sousa e de pessoas de seu círculo afetivo, como a amiga e empresária Maria Goretide Sousa, irmã do diretor do Grupo Impacto e dona do site "Correio MS".





Fotos: Celso Alexandre @Celso_Arc