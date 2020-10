Primeira mulher negra CEO do país participa de evento do Sebrae nesta sexta na Capital

Rachel Maia é a primeira negra do Brasil a ocupar um cargo de presidente em uma multinacional; palestra drive-in acontece no Shopping Bosque dos Ipês

Rachel Maia trabalhou com marcas como Seven Eleven, Novartis, Tiffany, Pandora e Lacoste

Para inspirar as empreendedoras, o Sebrae/MS traz pela primeira vez para a Capital a palestrante Rachel Maia, considerada a primeira mulher negra do Brasil a ocupar um cargo de presidente em uma multinacional. Ela é uma das atrações da Jornada Mulher de Negócios e participa nesta sexta-feira (26), às 19h, de uma palestra drive-in no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.





A palestra “Como sair mais forte de 2020” também será transmitida online, e no formato presencial, seguirá as medidas de biossegurança. Nela, Rachel Maia compartilhará sua trajetória no mercado dominantemente masculino, sua experiência no mercado de luxo e a jornada de uma família simples à presidência de uma das maiores marcas de joias de luxo do mundo, apresentando as habilidades emocionais que fazem a diferença para a mulher empreendedora.





Rachel Maia trabalhou com marcas como Seven Eleven, Novartis, Tiffany, Pandora e Lacoste. Tem profunda experiência em Finanças, Estratégia de Expansão, Varejo e Marketing e foi cinco vezes eleita líder de trabalho pelo Great Place to Work. Ela é considerada uma figura de destaque no cenário de liderança empresarial feminina no Brasil.





Jornada para mulheres empreendedoras

O Sebrae/MS realiza até o dia 26 de outubro o evento Jornada Mulher de Negócios. A Jornada foi pensada especialmente para as mulheres empreendedoras, e inclui roda de conversa, palestra, rodada de negócios e oficinas. Em 2020, o foco está em levar conhecimentos sobre soft skills – as chamadas habilidades socioemocionais, para que as empresárias saibam utilizá-las para o sucesso de seus negócios.





Para participar da Jornada Mulher de Negócios, as interessadas devem se inscrever gratuitamente em: mulherdenegocios.ms.sebrae.com.br . No caso dos eventos on-line, o link com a transmissão será enviado para a participante no contato informado. Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae, em 0800 570 0800.





Serviço





Palestra “Como sair mais forte de 2020”

Data: 23 de outubro (sexta-feira) Hora: 18h (horário MS – os portões serão abertos 18h, a palestra começa 19h) Local: Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Campo Grande-MS)





ASSECOM/SEBRAE-MS