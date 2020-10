Previsão é de sol entre nuvens e máxima de 30°C para esta sexta-feira (30)

Depois de um dia chuvoso em Mato Grosso do Sul, a meteorologia prevê a redução gradativa das áreas de instabilidades e sol entre nuvens para esta sexta-feira (30).





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro a parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas.





As áreas de instabilidades estimadas poderão proporcionar um ambiente favorável para ocorrência de chuva intensa com volumes significativos, vendavais localizados e queda de granizo em áreas do norte e bolsão.





A incursão do ar frio pelo interior do continente associado a passagem da frente fria no sul do Brasil, vai favorecer a ligeira queda de temperatura no Estado que neste dia possui variação entre 14°C a 30°C e na capital entre 16°C a 28°C.





A umidade relativa do ar para este dia possui variação estimada entre 95% a 45%. Vento fraco a moderado em todo o Estado.









Por: Mireli Obando