Preparada para o “novo normal”, Águas Guariroba segue protocolo internacional de combate à Covid-19 com certificação Safeguard

Com certificação internacional de biossegurança na sede administrativa e na loja de atendimento central, a Águas Guariroba segue em ação no combate à pandemia do novo coronavírus em Campo Grande. Há sete meses a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na Capital mantém trabalhadores da área administrativa em regime de home office, reforçou orientações e equipamentos de segurança para colaboradores de campo, essenciais para a operação dos serviços da empresa, e adaptou suas instalações cumprindo protocolos de biossegurança, conquistando o selo Safeguard – concedido pela certificadora Bureau Veritas.





Durante a quarentena, a Águas Guariroba se preparou para o “novo normal” trazido pelo cenário de pandemia no mundo. Balcões de atendimento ao público receberam proteção de acrílico, o uso de máscaras é obrigatório nos prédios da empresa, sinalizações de distanciamento seguro foram instaladas nos pisos, regras de higienização de equipamentos e veículos foram estabelecidas para as equipes, treinamentos foram oferecidos para os colaboradores e a saúde de todos é monitorada diariamente pela área de segurança do trabalho. Essas e outras medidas garantiram à Águas Guariroba a conquista da certificação Safeguard, após auditorias realizadas na sede administrativa e na loja de atendimento central, que foi reaberta no dia 13/10 obedecendo a todos os protocolos internacionais de biossegurança.

De acordo com o presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, todas as medidas de segurança orientadas pelas autoridades de saúde foram cumpridas pela empresa para assegurar o bem-estar de seus trabalhadores e de toda a população de Campo Grande. “Somos embaixadores da saúde e, neste momento, precisamos garantir que todos estão tomando os cuidados necessários de combate ao vírus. Estamos fazendo a nossa parte: proporcionando um ambiente seguro para clientes e colaboradores. Cuidar da saúde é da nossa natureza”, ressalta o diretor.





“Nossos profissionais são o maior patrimônio da Companhia, por isso estamos investindo muito no bem-estar de quem está em casa trabalhando e de quem precisa estar diariamente nas ruas por todos nós porque saneamento é um serviço essencial. Nós não paramos”, comenta Themis de Oliveira.





Entre os protocolos exigidos na auditoria da certificação Safeguard estão treinamentos para as equipes, difundindo conhecimento sobre as regras de proteção e o monitoramento da saúde de cada profissional. As ações fazem parte das diretrizes da Aegea Saneamento, holding da qual faz parte a Águas Guariroba. Desde março a companhia conta com um comitê multidisciplinar para acompanhar o avanço da doença no país e estabelecer protocolos de segurança para todas as unidades do grupo, presente em 57 municípios em todas as regiões do país. “Não vamos relaxar com as medidas, continuamos com atenção redobrada e com nossas ações colaborativas”, diz Themis, presidente da Águas Guariroba.





Atuação colaborativa





Fora dos prédios da concessionária, a Águas Guariroba também tem realizado ações durante a pandemia para dar mais segurança para a população de Campo Grande que precisa sair de casa. Terminais de ônibus e locais de grande circulação de pessoas ganharam pontos de higienização das mãos instalados pela empresa. Totens de álcool em gel foram doados para órgãos públicos que estão abertos para a circulação de pessoas e vários locais foram higienizados com o apoio da concessionária.









Por: Rogério Valdez