Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 0 termina hoje

Ao todo são mais de 113 mil veículos que devem ser licenciados este mês

Licenciamento pode ser pago sem sair de casa ©Divulgação | Detran

Donos de veículos com placas final 0 (zero) devem pagar o licenciamento nesta sexta-feira (30). Este é o fim do calendário de 2020 e desde o mês de julho o contribuinte pode imprimir o documento em casa.





Segundo Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dos 170.001 veículos com o documento vencendo este mês, 113.171 ainda não efetuaram o pagamento.





Lembrando que para evitar aglomeração, em razão do coronavírus, causador da covid-19, o proprietário do veículo pode acessar o site do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) ou baixar o aplicativo Detran Mobile para regularizar o licenciamento.





Depois de efetuar o pagamento, o dono pode fazer a impressão do documento em papel comum, folha A4. Mas para isso é necessário acessar a página do Denatran (Departamento Estadual de Trânsito) e fazer o cadastro.





http://www.detran.ms.gov.br/ A página disponível para emissão do boleto é .









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva