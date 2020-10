POLITICANDO| Por: Jota Menon

Alguns jovens estão se aventurando bem cedo nas disputas eleitorais em Mato Grosso do Sul. Um exemplo é o candidato a prefeito de Rochedo Thomaz Abdonor, que tem 25 anos e é advogado. Na verdade, ele estreou na política na eleição passada quando tinha apenas 21 anos e foi o mais votado dentre os nove eleitos.Thomaz afirma não ter família na política. É filho de um empresário da pequena cidade. Ele diz que foi a vontade de desenvolver o município de 5.079 habitantes, segundo o IBGE, que o motivou desde a primeira eleição. “Quero trazer mais emprego e renda. Precisamos fomentar o turismo , dar mais oportunidades para a população” afirma.Com seis candidatos a prefeito, alguns debutando na política, a média de idade dos postulantes ao Executivo se não é tão baixa quanto à do candidato rochedense, também não pode ser considerada alta demais. A soma das idades dos seis candidatos resulta uma idade média de 48,6 anos por candidatos, com o mais velhos tendo 58 anos – Amaury Mazzucatto, do PSC – e o mais jovem, 40 anos – Thiago Caminha do Repubicanos.Os demais candidatos estão entre a juventude e a meia de idade. Lenilso Carvalho, candidato do MDB, tem 43 anos; Reginaldo Fotógrafo, do DC, 45. Marcos Calderan do PSDB tem 53 anos e Professor Jeamilton, do Avante, 54 anos de idade.No caso dos candidatos a vice-prefeito, a média de idade é ainda mais baixa, atingindo 47,33 anos. O mais jovem dentre os candidatos a vice é Paulo Roberto Peruzatto, do DC, com 33 anos. A advogada Teliane, vice do Republicanos vem na sequência com 39 anos de idade. A médica Lidiane, vice do MDB, tem 46 anos. Na faixa dos 50 estão Viko Motos, vice do DC, com 53; Eliane Simões, do PSB, vice do candidato do Avante, com 55 anos, e Maurão da Boa Vista, do DEM, vice de Marcos Calderan, do PSDB, com 58 anos de idade.O município de Maracaju está entre os primeiros que tiveram o registro de todos os seus candidatos deferidos pela Justiça Eleitoral. No último dia 7, todos os candidatos estavam devidamente registrados.No dia 7, o juiz da 16ª Zona Eleitoral de Maracaju, Marco Antônio Montagnana Morais, aprovou os pedidos de Reginaldo Fotógrafo (DC), Thiago Caminha (Republicanos) e Professor Jeamilton (Avante). Anteriormente, a Justiça Eleitoral já havia deferido os registros de Amauri Mazzucatto (PSC), Lenilso Carvalho (MDB) e Marcos Calderan (PSDB).Carlo Acutis foi beatificado pela igreja católica, no último sábado (10). O jovem morreu de leucemia aos 15 anos em outubro de 2006. O jovem possui um milagre concedido em Campo Grande, onde um menino teria se curado de uma grave doença após ter tocado nas roupas de Carlo.A cerimônia de beatificação ocorreu na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, contou com a presença de familiares e foi transmitida pela internet, conforme publicado no portal G1.Apesar dos pesares, não posso perder o costume, afinal, tradição é tradição e então, viva o Porco, uai!