Policial penal federal morre vítima de disparo de arma de fogo dentro de casa em Campo Grande

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (16)

Polícia Militar foi acionada ©DIVULGAÇÃO

Um policial penal federal morreu vítima de disparo de arma de fogo na noite desta sexta-feira (16) dentro de casa, no Bairro Santa Fé em Campo Grande. De acordo com as primeiras informações, o caso seria suicídio.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém o servidor já havia falecido. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia foram acionados. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Centro.





Fonte: Midiamax

Por: Diego Alves