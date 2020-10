Pastor é afastado da presidência de convenção após tapa no bumbum de fiel

Imagens mostram o momento em que pastor toca o bumbum da fiel ©REPRODUÇÃO

Episódio do tapa no bumbum continua rendendo desdobramentos na Igreja Assembleia de Deus Missões. Desta vez, pastores que fazem parte da Comadems (Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso do Sul) decidiram afastar o pastor Antônio Dionizio da presidência da entidade que administra os templos em todo o Estado.