PANDEMIA| Taxa de contágio registra nova queda e aumenta expectativa de desaceleração da Covid-19 no MS

A secretaria estadual de Saúde divulgou nesta quarta-feira, dia 14, através do boletim epidemiológico online que foram confirmados 485 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 75.561, uma média móvel de 362 casos por dia.





O secretário de estado de saúde ressaltou durante a live mais uma queda na taxa de contágio para 0,95, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 95 podem ser contaminados.





Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 164, Três Lagoas com 39, Dourados com 28 e Corumbá com 26 novos casos.





Dos 75.561 casos confirmados, 70.007 estão sem sintomas e já estão recuperados, correspondendo a 95% dos casos confirmados, 4.090 estão ativos, e destes 381 estão internados.





Foram registrados ainda 15 novos óbitos, passando para 1.464 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, com elevação na média móvel de 10 para 11,3 óbitos por dia. Campo Grande registrou o maior número de óbitos – foram 04. Aparecida do Taboado, Taquarussu, Corumbá, Ladário, Paranaíba, Camapuã, Anastácio, Rio Brilhante, Sidrolândia, Miranda e Ponta Porã registraram um óbito cada.





Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br









Por: Katiuscia Fernandes





