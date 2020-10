PANDEMIA| MS registra óbito de adolescente de apenas 15 anos em Campo Grande por coronavírus

Na apresentação do boletim epidemiológico desta quarta-feira (21) o óbito de uma adolescente, de 15 anos, de Campo Grande chamou a atenção e acendeu um alerta, uma vez que este perfil não é classificado no grupo de risco e nenhuma comorbidade foi relatada. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e a secretária adjunta, Christine Maymone, lamentaram a morte e reforçaram a importância das medidas de biossegurança em todas as faixas etárias.





Com isso, os dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostram que o Estado contabiliza 1.518 mortes por coronavírus, sendo que deste total seis foram registrados nas últimas 24 horas. Com 43%, ou seja, 652 mortes, Campo Grande é o município mais afetado pela doença, seguido por Corumbá, com 148 óbitos e Dourados, com 106 mortes.





Mato Grosso do Sul tem 78.360 casos confirmados da doença, com 417 novos exames positivos. Em isolamento domiciliar 4.052 pessoas se recuperam da doença e 322 pessoas estão internadas, sendo que 161 estão em leitos clínicos e 166 em leitos de UTI.





Outro dado de relevância é a ocupação global de leitos, na macrorregião de Corumbá, por exemplo, a taxa de ocupação é de 78%; a de Campo Grande, de 70%; a de Dourados, 62% e a de Três Lagoas, de 32%.

Clique aqui e acesse o relatório na íntegra.









Por: Ana Brito